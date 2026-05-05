L'Azerbaijan sta assumendo un ruolo sempre più rilevante per l'Italia, in un contesto segnato dalla crisi energetica e dalla crescente tensione nella regione. La guerra in Iran ha contribuito a complicare ulteriormente la situazione, spingendo l'Italia a cercare nuove fonti di approvvigionamento di risorse energetiche. Questi sviluppi portano a un aumento dell'attenzione sulla stabilità e sulle relazioni tra i paesi coinvolti.

Lunedì la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è andata a Baku, dove ha incontrato il presidente dell’Azerbaijan Ilham Aliyev: l’obiettivo principale del viaggio era rafforzare i legami politici e commerciali con il paese, e assicurare all’Italia un rifornimento costante di gas e petrolio, risorse di cui l’Azerbaijan è ricco. È il terzo importante viaggio fatto da Meloni dall’inizio della guerra in Medio Oriente per tentare di trovare nuove o migliori fonti di approvvigionamento energetico: il 25 marzo era stata in Algeria; il 3 aprile era andata un po’ a sorpresa nel Golfo persico, per incontrare i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Azerbaijan è diventato molto importante per l’Italia

Notizie correlate

Napoli Women, Floe svela la sua ambizione: «Sarebbe molto importante per Napoli avere 2 squadre molto competitive anche nel panorama internazionale»Calciomercato Juventus: missione di Ottolini in Portogallo, rispunta il nome di Kiwior.

Brock Lesnar: “L’ambiente è diventato molto più morbido”Brock Lesnar, una delle superstar più dominanti e temute nella storia del pro-wrestling, ha recentemente condiviso le sue opinioni sullo stato...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: L’Azerbaijan è diventato molto importante per l’Italia; Meloni vola nel Caucaso per blindare gas e petrolio: perché l’Azerbaigian diventa decisivo per l’Italia; Energia, Meloni vola in Armenia e Azerbaigian; Perché la guerra che coinvolge l’Iran può essere una sciagura per l’Armenia.

L’Azerbaijan è diventato molto importante per l’ItaliaLunedì la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è andata a Baku, dove ha incontrato il presidente dell’Azerbaijan Ilham Aliyev: l’obiettivo principale del viaggio era rafforzare i legami po ... ilpost.it

Perché è il Tap la via di uscita alla crisi di Hormuz. Parla l’amb. AmirbayovGiorgia Meloni tra pochi giorni sarà a Baku, altra tappa del suo tour energetico che l’ha vista visitare Algeria e Paesi del Golfo. Formiche.net ne ha parlato con Elchin Amirbayov, Rappresentante de ... formiche.net

dopo l’Azerbaijan, Zelensky in Armenia, partner storici della Russia x.com

IAA Regional Seminar, Baku, Azerbaijan - facebook.com facebook