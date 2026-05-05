Lavori sul ponte di Ragone il Comune | Alle attività economiche danneggiate arriverà un risarcimento

Il Comune di Russi ha annunciato l’adozione di un fondo destinato a sostenere le attività economiche colpite dai lavori sul ponte tra Ragone e San Pancrazio. La decisione mira a fornire un risarcimento a chi ha subito danni a causa delle modifiche temporanee. La notizia ha suscitato interesse anche a livello politico nella provincia di Ravenna, in relazione alle ripercussioni economiche della chiusura del ponte.

La notizia dell'adozione di un fondo a sostegno delle attività economiche danneggate dai lavori sul ponte che collega Ragone a San Pancrazio, decisione comunicata dal Comune di Russi, fa scuotere anche la politica ravennate. Sul tema, durante il Consiglio comunale di oggi, martedì, è intervenuto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ristori per il ponte chiuso. Un fondo di sostegno alle attività economiche danneggiate dai lavori Lavori sul ponte, un fondo di 80mila euro per sostenere le attività economiche: come presentare le domandeIl Comune di Russi, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2025, rende noto che è possibile presentare domanda di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Conto alla rovescia per i lavori sul ponte del Po a Borgoforte: previsti senso unico e limitazioni ai tir; Nuovo Ponte Nuovo; Lavori sul Ponte di Barche: chiusura temporanea della S.P. 185 Bereguardo - Garlasco dal 4 all'8 maggio 2026; Dal 4 maggio chiude per lavori il ponte di Brivio. Costi, tempi e percorsi alternativi. Lavori sul ponte del Savio e incidente all’altezza di Mirabilandia: lunghe code e disagi sulla statale AdriaticaOperai al lavoro per la posa dell’asfalto e un'auto ribaltata fuori strada. Avviate le operazioni di recupero con il carro attrezzi ... ravennaedintorni.it Camporgiano: lavori sul ponte Piastrella, strada chiusa e disagiLunedi 4 maggio è stato un giorno tristemente atteso dalla popolazione che ruota intorno alla strada regionale 445 della Garfagnana nella zona di ... giornaledibarga.it Il sindaco Bassignana si ricandida: «I residenti sono in crescita, abbiamo lavori in corso per milioni». A sfidarlo Morabito: «Vogliamo riaprire la residenza protetta». In campo anche Brotini per la Fiamma tricolore Leggi l’articolo completo del nostro inviato @ - facebook.com facebook L’avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, per decenni la “roccaforte” logistica del clan camorristico Gionta, lancia un messaggio chiaro: i simboli del potere criminale possono e devono essere abbattuti. E, al loro posto, devono na x.com