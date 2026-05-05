Lavare bene le mani è un gesto semplice che salva vite
Il 5 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa ricorrenza mira a sensibilizzare sull’importanza di lavarsi le mani correttamente, un gesto semplice ma efficace per prevenire malattie e infezioni. La giornata invita a mantenere alta l’attenzione sulla pratica quotidiana di igiene delle mani, elemento chiave per la tutela della salute pubblica.
Il 5 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su una pratica tanto semplice quanto fondamentale per la salute pubblica.Lavarsi correttamente le mani è infatti un gesto rapido.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani | Come lavare correttamente le mani con acqua e sapone
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“Io mi lavo con il sapone per lavare i panni… ti pulisce bene!” - Orietta, Mara, Iva e Cristiano #CTCF x.com
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