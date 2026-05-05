Laura Cravedi l’intervista all' Alessia di La buona stella | Ricerca della verità dei personaggi e di me

In un’intervista, Laura Cravedi parla del suo ruolo in “La buona stella” e di come abbia affrontato la ricerca della verità, dei personaggi e di sé stessa durante le riprese. Ricorda le sfide tra disciplina e inquietudine, e descrive come il suo personaggio rappresenti il coraggio dell’amore e la pressione del giudizio sociale. L’attrice condivide anche alcuni dettagli sul processo di interpretazione e sulla relazione con la storia narrata.

C’è qualcosa, in Laura Cravedi, che sfugge alla superficie. Non è soltanto una giovane interprete che sta costruendo, passo dopo passo, una traiettoria solida tra cinema, televisione e teatro: è una presenza che sembra muoversi costantemente su una linea di confine, tra ciò che è e ciò che potrebbe essere. Come se ogni personaggio attraversato non fosse mai solo un ruolo, ma una domanda aperta, una crepa da cui osservare il mondo e, soprattutto, se stessa. Il suo percorso, iniziato nella quiete della provincia piacentina e approdato alla densità emotiva della scena romana, non racconta soltanto una formazione artistica, ma un’urgenza. Quella di trovare una forma a un sentire che, prima ancora di essere espresso, chiedeva di essere contenuto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Laura Cravedi, l’intervista all'Alessia di La buona stella: “Ricerca della verità, dei personaggi e di me” Notizie correlate Leggi anche: La nuova serie crime "La buona stella" di Rai 1 intreccia le vite di vari personaggi, tutti in cerca della propria strada (dopo una caduta) Leggi anche: Marina Occhionero, l'intervista alla Marta nell'Avvocato Ligas: “La verità dei personaggi è nelle crepe” Approfondimenti e contenuti Si parla di: Una buona stella, nasce un feeling tra il regista Luca Brignone e la Calabria; Filippo Scicchitano: sempre pronto a migliorarmi.