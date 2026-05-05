? Cosa scoprirai Come può un oggetto scartato trasformarsi in un messaggio sociale?. Quali materiali della quotidianità usa l'artista per le sue opere?. Perché la mostra si svolge in un caffè invece che in un museo?. Cosa rivelano queste composizioni sulla fragilità umana e i conflitti attuali?.? In Breve Mostra al caffè Cavour di Terni dal 9 maggio al 4 giugno.. Dieci opere polimateriche realizzate dall'artista tra il 2024 e il 2025.. Valentino Carboni vanta quarant'anni di carriera e mostre in musei rilevanti.. L'ingresso gratuito al locale di via Cavour favorisce la democratizzazione culturale.. Dal 9 maggio al 4 giugno il caffè Cavour di Terni ospiterà la mostra Scarti, un percorso espositivo che mette al centro le recenti creazioni del sessantatreenne Valentino Carboni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’arte del recupero a Terni: Valentino Carboni espone i suoi Scarti

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