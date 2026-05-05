L’allegra ingiustizia

Dopo vent’anni, le autorità hanno riaperto l’indagine sul caso di Garlasco. Il sospettato condannato in passato non è più ritenuto colpevole, avendo trascorso anni in carcere dichiarato innocente. Attualmente, l’accusa si rivolge a una persona diversa da quella condannata in precedenza. La vicenda, che ha suscitato molta attenzione, si sviluppa in un contesto di nuovi accertamenti e approfondimenti giudiziari.

Roma, 5 mag – Dopo vent’anni nuove indagini hanno riaperto l’inchiesta sul delitto di Garlasco. Il condannato non è più colpevole, ha scontato anni di galera da innocente, e ora l’accusato è un altro. Una vita distrutta che nessuno potrà mai risarcire, un ennesimo errore giudiziario senza responsabili. Enzo Tortora, un pastore sardo innocente mandato all’ergastolo e altre centinatia di casi ogni anno di vite spezzate, famiglie distrutte, aziende fallite. La giustizia italiana. Nessuno paga per disastri giudiziari che devastano l’esistenza di persone perbene e lasciano liberi criminali pericolosi. Orefici condannati per essersi difesi e clandestini assolti perché la loro cultura ammette ciò che nella nostra civiltà giuridica è reato.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - L’allegra (in)giustizia

How Greengrove Cohousing Vision was Born

Notizie correlate

Briga e Arianna Montefiori genitori, è nata AllegraIl cantante romano e l’attrice hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, venuta alla luce il 25 marzo 2026.

Allegra nasce: Briga e Montefiori superano il lutto perLa nascita di Allegra segna un nuovo capitolo per la coppia formata da Mattia Briga e Arianna Montefiori.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Carnevali di Marca, martedì grasso con le sfilate di Treviso e Conegliano; L’allegra (in)giustizia.