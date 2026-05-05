La Russa sul trionfo nerazzurro | Festeggiato fino alle 2 | 30

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russa ha raccontato di aver festeggiato fino alle 2:30 per la vittoria dell'Inter. Si parla anche di come Marotta abbia gestito il passaggio tra i giocatori Chivu e Inzaghi. Inoltre, è stato fatto un paragone tra il modo in cui Dimarco gioca e il comportamento di Schlein. Questi sono alcuni degli aspetti discussi riguardo alla recente vittoria e alle decisioni del club.

? Cosa scoprirai Come ha gestito Marotta il passaggio tra Chivu e Inzaghi?. Perché La Russa ha paragonato il gioco di Dimarco a Schlein?. Chi ha causato la sconfitta per 3-0 contro il Bologna?. Quale scelta difficile dovrebbe fare La Russa tra Senato e Inter?.? In Breve La Russa festeggia con la dirigenza dello Sheraton fino alle 2:30 del mattino.. Marotta viene indicato come figura chiave per la gestione tra Chivu e Inzaghi.. Lautaro e Barella sono citati come pilastri insieme al giocatore Dimarco.. Il Presidente dichiara che il legame con Lautaro supera quello con Meloni.. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha raccontato i dettagli della celebrazione per lo scudetto dell’Inter, avvenuta dopo la conclusione del campionato, rivelando di aver festeggiato con la dirigenza dello Sheraton fino alle ore 2:30 del mattino.🔗 Leggi su Ameve.eu

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