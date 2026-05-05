La rinascita di Bisseck grazie alla cura Chivu

Un calciatore che aveva attraversato un periodo difficile ha recentemente ritrovato fiducia e forma grazie a un intervento di recupero e supporto specifico. Dopo un percorso di riabilitazione, ha ripreso ad allenarsi con regolarità e a partecipare alle partite ufficiali, segnando anche alcuni gol decisivi. La sua ripresa è stata possibile grazie a un consulente specializzato che ha seguito il suo percorso di recupero.

In un mondo calcistico in cui i riflettori sono spesso puntati sui grandi nomi, c’è chi, lontano dalle luci della ribalta, lavora con determinazione e passione per raggiungere i propri obiettivi. È il caso di Bisseck, giovane difensore dell’Inter, che dopo un periodo di difficoltà sta vivendo una vera e propria rinascita grazie alla “cura Chivu“. Bisseck, nato nel 2000, è un difensore centrale di origine tedesca con radici in Camerun. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del calcio con la maglia del Colonia, nel 2020 è approdato all’Inter, dove però ha faticato a trovare spazio. Il momento più difficile è arrivato contro la Lazio, quando un errore del giovane difensore ha contribuito alla sconfitta della sua squadra.🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - La rinascita di Bisseck grazie alla cura Chivu Notizie correlate Chivu: dal rifiuto in Serie B alla gloria, la rinascita di un tecnico? Cosa scoprirai Come ha gestito Chivu i traumi fisici che ne alterarono il carattere? Perché quattro squadre di Serie B rifiutarono inizialmente la... Leggi anche: Dal drammatico incidente alla rinascita, la storia di Elisa e il grazie ai medici dell’ospedale ‘Spaziani’ Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le pagelle di Torino-Inter: Simeone scatenato, Bisseck perfetto; L'arte di mandarti in porta: anatomia degli assist di Dimarco; Nell'accusa di Rocca a Rocchi anche il fallo di Ndicka su Bisseck: Perché nessuna pressione sul VAR? L'Inter c'ha perso lo scudetto; Altro assist di Dimarco, gol di Bisseck: Torino-Inter 0-2 al 61'. Bisseck: Voglio diventare un pilastro dell’Inter! Quando sono arrivato per soli 7 milioni…Lunga e interessante intervista di Yann Bisseck con Marialuisa Jacobelli al podcast The Climb: queste le parole del difensore dell'Inter ... fcinter1908.it Bisseck, doppio traguardo raggiunto: scudetto e 100 presenze con la maglia dell’InterIl difensore tedesco, arrivato a Milano nell'estate del 2023, ha progressivamente conquistato spazio in nerazzurro ... msn.com Bisseck ha le idee chiare - facebook.com facebook Dalla delusione alla festa, Bisseck si è rialzato x.com