Domani la squadra di calcio partirà per Alessandria, dove affronterà una partita decisiva. La formazione ha mostrato impegno e determinazione nelle ultime settimane, nonostante le difficoltà legate a infortuni e momenti complicati. La partita sarà valida per la classifica e rappresenta un punto importante nella stagione di campionato. I giocatori sono motivati e pronti a scendere in campo per ottenere un risultato positivo.

Ci ha messo l’anima, il cuore, tutto quello che aveva, la Pianese. Ha affrontato con coraggio la sfortuna e la fatica. E ha centrato l’obiettivo: grazie all’1-1 ottenuto con la Ternana, le zebrette hanno staccato il pass per il secondo turno dei play off e domani sera, al Moccagatta di Alessandria, incroceranno la Juventus Next Gen alle 20. Stavolta, però, avranno un solo risultato utile a disposizione, la vittoria: in caso di parità al termine dei 90 minuti, accederà alla fase successiva la squadra meglio classificata al termine della regular season. La formazione che supererà il turno accederà alla fase nazionale degli spareggi, al via domenica 10: l’accoppiamento sarà determinato tramite sorteggio tra le quattro teste di serie e le altre squadre qualificate.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pianese domani è ad Alessandria: "Si alza il livello, ci giochiamo tutto"

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