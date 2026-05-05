La moda internazionale ha riscoperto il fascino delle silhouette d’ispirazione orientale rielaborandole in chiave contemporanea

Negli ultimi mesi, il settore della moda a livello globale ha mostrato un rinnovato interesse per le silhouette ispirate all'estetica orientale, reinterpretandole con un tocco moderno. Questo trend si riflette nelle sfilate, nelle collezioni di diversi stilisti e nei negozi di tutto il mondo, dove si notano capi che combinano elementi tradizionali con linee contemporanee. La tendenza ha coinvolto sia i grandi marchi che i designer emergenti, contribuendo a una rinnovata attenzione verso le influenze culturali orientali.

Negli ultimi mesi, la moda internazionale ha riscoperto il fascino delle silhouette d ’ ispirazione orientale, rielaborandole in chiave contemporanea. Colletti alti e strutturati, chiusure con piccoli bottoni decorativi, linee fluide e stampe evocative di paesaggi lontani definiscono una tendenza che mescola suggestioni cinesi e giapponesi con il linguaggio sartoriale occidentale. Il risultato è un’estetica sofisticata, dove rigore e sensualità convivono in equilibrio. GUARDA LE FOTO Met Gala 2026: il red carpet “Fashion Is Art”. A catalizzare l’attenzione è stata Kim Kardashian, avvistata a New York con un abito d’archivio firmato Dior by John Galliano risalente al 1997.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La moda internazionale ha riscoperto il fascino delle silhouette d’ispirazione orientale, rielaborandole in chiave contemporanea. Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Dalla cerimonia alla quotidianità: come indossare l’abito in pizzo con silhouette moderne e styling inediti che ne esaltano il fascino evergreen L’ombretto grigio si conferma protagonista delle passerelle internazionali, reinterpretato in chiave contemporanea da diversi stilisti.L’ombretto grigio si conferma protagonista delle passerelle internazionali, reinterpretato in chiave contemporanea da diversi stilisti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Irripetibili anni Novanta: in mostra a Londra la moda di un decennio cult; Designer e talent agency: perché la moda guarda allo show business nel 2026; monte-carlo fashion week, nella settimana della moda il trucco del principato parla napoletano; Izipizi accelera la propria espansione internazionale, da Madrid a Tokyo. congresso internazionale samab 2026: la filiera della moda si incontra per confrontarsi sulle tecnologie emergenti e i processi produttivi che stanno trasformando il settoreDopo il successo della prima edizione di SAMAB – Fashion Technologies Event del 2025, il Congresso segna una tappa di avvicinamento alla prossima edizione fieristica, dal 25 al 27 maggio 2027 a Fiera ... milanotoday.it Moda, 16 brand marchigiani alla Fashion week di ParigiUna collettiva di 16 brand, eccellenze delle Marche ha presentato le proprie collezioni Autunno/Inverno 2026-2027 a una platea internazionale di buyer e retailer di altissimo profilo durante la Paris ... ansa.it Tra relazioni diplomatiche, cooperazione internazionale e ritualità istituzionale, anche la moda contribuisce a definire toni e gerarchie nella visita di Stato - facebook.com facebook