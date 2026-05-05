La lista dei giocatori coinvolti nello scandalo escort è filtrata

La lista dei giocatori coinvolti nello scandalo escort è stata resa nota e filtrata pubblicamente. Le autorità hanno divulgato i nomi di alcune persone coinvolte, mentre altre restano ancora sotto inchiesta o non sono state rese ufficialmente note. La vicenda ha suscitato molte reazioni e si attende l’ulteriore sviluppo delle indagini. Non sono stati forniti dettagli sui ruoli specifici di ciascun soggetto coinvolto.

2026-04-22 15:47:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Cominciano ad emergere, trapelati alla stampa italiana, i primi nomi di calciatori e atleti, dallo scandalo smantellato da La Guardia di Finanza Italiana, che ha recentemente posto fine ad una rete accusata di sfruttamento della prostituzione e gestione di eventi legati alla movida che avrebbe fornito servizi a calciatori di alto livello, compresi giocatori di serie A, con l’uso di ‘gas esilarante’ come sostanza ricreativa e che veniva chiamata “palloncini”. Secondo la ricerca, L’organizzazione offriva pacchetti “tutto compreso”.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Escort di lusso, scandalo nello sport italiano: la squadre e i calciatori coinvolti. E c’è anche un pilotaUn sistema costruito sul desiderio, sulla disponibilità immediata e su una rete organizzata capace di trasformare una serata dopo partita in... Caccia ai calciatori coinvolti nello scandalo escort: sono almeno 50 e giocano in 5 squadre di serie AUn’organizzazione in stile aziendale garantiva a una cinquantina di calciatori delle squadre di serie A, sia di Inter e Milan che delle squadre in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: EA FC 26 Evoluzione Accentramento Letale Lista Giocatori Ed Obiettivi; Serie A, ecco i giocatori diffidati dopo la 34ª giornata: in lista Laurienté ed Estupinan; Italvolley uomini, i convocati da De Giorgi per gli impegni estivi; La Roma fa il giro d’Europa alla caccia di nuovi giocatori: la lista dei ruoli per il mercato estivo. La Roma fa il giro d’Europa alla caccia di nuovi giocatori: la lista dei ruoli per il mercato estivoTrigoria è il centro di tutte le mappe del mercato, il nucleo operativo nel quale cominciano ad attivarsi le prime operazioni. Mentre Gasp aspetta Ryan Friedkin per tratteggiare il futuro, gli scout n ... msn.com Mercato Inter, sarà rifondazione: la lista dei partenti, 3 calciatori in orbita NapoliMentre veleggia verso il 21esimo scudetto della sua storia, l'Inter programma la prossima stagione ed in generale il futuro con due chiari obiettivi: rimodulare la rosa per abbassare l'età media e per ... msn.com La Lega di Vigevano ha appena candidato due musulmani in lista. Uno è il portavoce del centro islamico locale, che ha annunciato la candidatura "nel nome di Allah". L'altra è una studentessa ventenne, che ha fatto i manifesti col velo. E Salvini, che da trent'a - facebook.com facebook La lista Fai! #Avs di Alleanza Verdi e Sinistra si presenta a #Faenza x.com