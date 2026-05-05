Tra Russia e Ucraina si è aperto un nuovo capitolo di tensione legato alle tregue, con il presidente ucraino che ha annunciato l’intenzione di valutare la sincerità di Mosca. La Russia ha comunicato che sospenderà le ostilità l’8 e il 9 maggio per le celebrazioni della vittoria sul nazifascismo. Nel frattempo, il leader russo si trova in bunker, circondato da controlli, e sembra preoccupato per possibili colpi di stato.

Tra Russia e Ucraina scoppia la 'guerra delle tregue'. Mosca, come già aveva annunciato, farà tacere le armi l’8 e il 9 maggio in onore delle celebrazioni per la vittoria sul nazifascismo. Kiev ribatte: noi inizieremo prima, a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6, «perché la vita umana vale più di una celebrazione». Ma, avvisa il presidente Volodymyr Zelensky nel darne l’annuncio, questo non vuol dire che rimarremo inerti: «A partire da quel momento - afferma - agiremo in modo reciproco». Se loro ci attaccheranno, noi reagiremo. Sulla festa del 9 maggio - la data in cui i russi tradizionalmente ricordano la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale - si gioca dunque anche quest’anno una partita più complessa di una semplice parata sulla Piazza Rossa.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La guerra delle tregue tra Russia e Ucrania, Zelensky comincia il 6: "Vediamo se Putin è serio". Lo zar tra bunker e controlli "teme il golpe"

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