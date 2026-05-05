La fiaccola votiva con una dedica speciale è arrivata in Brianza dopo un viaggio di oltre 120 chilometri

Una fiaccola votiva con una dedica particolare è arrivata in Brianza dopo aver percorso più di 120 chilometri. L’oggetto è stato portato in ricordo di Sara, una giovane atleta e amica del Centro sportivo locale, deceduta a soli 17 anni. La fiaccola rappresenta un momento di commemorazione e solidarietà tra chi la conosceva. L’arrivo è stato accompagnato da un corteo e da un momento di preghiera condiviso.

Un lungo viaggio nel nome di Sara, giovane atleta e amica del Centro sportivo desiano, scomparsa a soli 17 anni. A percorrerlo è stata la Fiaccola votiva durante la sua 50esima edizione in un viaggio che ha attraversato borghi e paesaggi suggestivi – da Siena a Pisa fino al Lago di Bolsena – in.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate La fiaccola votiva compie 50 anni: domenica l’arrivo a DesioLa fiaccola votiva compie cinquant’anni e si prepara a vivere un’edizione dal forte valore simbolico. Leggi anche: Alfonso D’Apice irrompe con una dedica speciale per la sua Chiara Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fiaccola votiva di Desio: mezzo secolo sulla strada ricordando WonderSara; La fiaccola votiva compie 50 anni: domenica l’arrivo a Desio; Desio si illumina per la solidarietà: al via la 50ª edizione della Fiaccola Votiva tra sport, comunità e il ricordo di Sara; Cinquantesima edizione per la Fiaccola di Desio: da Viterbo alla Basilica con il Vescovo Raimondi. Fiaccola votiva di Desio: mezzo secolo sulla strada ricordando WonderSaraCinquanta anni di storia non sono soltanto un traguardo: sono un’eredità che continua a ... msn.com La fiaccola votiva compie 50 anni: domenica l’arrivo a DesioLa fiaccola votiva compie cinquant’anni e si prepara a vivere un’edizione dal forte valore simbolico. Un traguardo che ... ilgiorno.it Credere nella ricerca significa credere nel futuro. AIL Milano Monza Brianza sostiene la ricerca scientifica in onco-ematologia per garantire diagnosi tempestive e cure sempre più personalizzate e meno invasive. Negli anni abbiamo finanziato decine di proget - facebook.com facebook