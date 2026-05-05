La classifica Lipari chiude la stagione da capocannoniere

La stagione si è conclusa con il Siena in testa alla classifica dei marcatori, grazie a un attacco molto produttivo. La squadra ha segnato numerosi gol, anche se ha subito qualche rete di troppo nel corso della stagione. La squadra ha mostrato un rendimento offensivo di alto livello, regalando ai tifosi molte emozioni con le reti messe a segno durante le partite. La classifica finale riflette l’efficacia della linea offensiva del Siena.

Un attacco stellare, quello del Siena: se è vero che lungo la marcia la squadra di Voria ha subìto qualche gol di troppo, in termini realizzativi, i tifosi bianconeri hanno potuto assistere a un vero e proprio show. A chiudere la stagione regolare con il titolo di capocannoniere bianconero, è stato Lipari: 12 i centri dell’attaccante che dall’arrivo del mister ha ritrovato smalto e fiducia. Un percorso encomiabile anche quello di Andolfi. Il numero 90 ha messo a segno, dal suo arrivo a dicembre, ben 9 reti (tre doppiette): un bottino ragguardevole, raggiunto in appena 18 presenze, anche in considerazione delle caratteristiche dell’attaccante, votato al sacrificio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La classifica. Lipari chiude la stagione da capocannoniere Notizie correlate Leggi anche: FantaSanremo 2026 | Un anno da ricordare: la classifica si chiude col record storico di LDA e AKA 7even La stagione del Volley Bergamo 1991 si chiude a San Giovanni: ultima sfida dell’annata, senza più obiettivi da inseguireSenza più obiettivi di classifica da raggiungere, il Volley Bergamo 1991 si prepara a scendere in campo per l’ultima volta nella stagione 2025/26:...