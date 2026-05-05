La Cerretese arresta la sua corsa La determinazione non basta Ma la classifica ancora sorride

La squadra locale ha subito una sconfitta casalinga contro una formazione avversaria, con il risultato di 3-2. La partita ha visto in campo diversi giocatori, alcuni dei quali sono passati tra le linee di attacco e difesa. La squadra ha mantenuto una buona determinazione, anche se non è riuscita a portare a casa il risultato sperato. La classifica generale resta favorevole, nonostante la battuta d’arresto.

POLIRI 3 CERRETESE 2 "OLIMPIA POLIRI" FIRENZE: Dini, Nencini, Galletti, Dainelli, Giusti, Montagni, Col, Delgado, Tasselli, Kogjo, Tedeschi (L1), Moretti (L2). All. Battagliarin. "CA.MA." CERRETESE PALLAVOLO: Bandecchi, Bartali, Ricci, Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Menichetti, Panelli, Raho, Romanelli N., Tagliavia, Romanelli A. (L1), Berlincioni (L2) All. Angiolini. Arbitro: Torriani di Prato. Parziali: 17-25; 25-19; 25-23; 16-25; 15-13. FIRENZE – Dopo una serie di ben otto vittorie consecutive, la "Ca.ma." Cerretese cade in casa dell’Olimpia Poliri, alla fine di una partita che ha divertito il pubblico presente e che si è prolungata per oltre due ore, terminando al tie-break.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Cerretese arresta la sua corsa. La determinazione non basta. Ma la classifica ancora sorride Notizie correlate Eccellenza Girone A. La Real Cerretese lotta ma non basta. Vince il Belvederebelvedere 5 real cerretese 2 BELVEDERE: Ginanneschi, Pecciarini, Del Conte, Fregoli, D’Angelo, Veronesi, Cozzolino, Pecchia, Canessa, Bartolini,... Rana non arresta la sua corsa e liquida Milano in tre setDomenica i ragazzi di coach Soli hanno dato seguito al successo ottenuto in Coppa Italia, andando prendersi il bottino pieno sul campo dell'Allianz...