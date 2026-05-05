Durante una competizione di karate a Maserà, Maia Volpato ha vinto la categoria e si è qualificata per i campionati nazionali di Ostia. La giovane atleta ha dimostrato una buona padronanza di diversi stili di kata, che le hanno consentito di superare gli avversari. Oltre a lei, altre due rappresentanti della stessa società sono state selezionate per partecipare ai nazionali, anche se i loro nomi non sono stati specificati.

? Cosa scoprirai Quali stili di kata hanno permesso a Maia di dominare?. Chi sono le altre due atlete della Germinal portate ai nazionali?. Come ha fatto la società a gestire i successi a Bologna?. Perché il passaggio alla categoria cadette è così determinante per Maia?.? In Breve Viola Brotto ottiene il pass per i nazionali di Ostia dal 22 al 24 maggio.. Giacomo Turcato e Sofia Stangherlin medaglia argento e bronzo al triangolare di Bologna.. Mattia Di Nardo e Alessandro Tamberi conquistano due bronzi nel torneo di Bologna.. La Germinal Sport Target ha coinvolto cinque atleti nel triangolare CRER del 1 maggio.. Maia Volpato conquista il titolo regionale di kata per la categoria cadette a Maserà, ottenendo il pass per i campionati nazionali di Ostia dal 22 al 24 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Karate: Maia Volpato trionfa a Maserà e vola ai nazionali di Ostia

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