Le dichiarazioni di alcuni rappresentanti della Juventus offrono una visione realistica della situazione attuale della squadra. Le parole, che si riferiscono a elementi oltre i risultati sportivi, dipingono un quadro chiaro e diretto della condizione del club in questo momento. La discussione si concentra su aspetti che coinvolgono la squadra e il suo andamento, senza entrare nel merito di considerazioni personali o giudizi soggettivi.

Le parole di Massim o Mauro arrivano come una fotografia piuttosto dura della Juventus attuale, ma soprattutto come un giudizio che va oltre il semplice risultato. L’ex bianconero ha descritto una squadra “senza anima”, una definizione che pesa perché colpisce l’identità prima ancora della qualità tecnica. Secondo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: una fotografia del momento bianconero

AMO LA JUVENTUS: LE PAROLE DI YILDIZ E LA FIRMA SUL RINNOVO

Notizie correlate

Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero al Bayern Monaco. Dentro al suo momentodi Redazione JuventusNews24Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero con il club bavarese.

Carnesecchi Juventus, continua il momento no dell’obiettivo bianconero: dopo i 6 gol presi dal Bayern Monaco, errore fatale contro l’Inter! Cosa è successodi Redazione JuventusNews24Carnesecchi Juventus, continua il momento no del portiere nel mirino bianconero: dopo i 6 gol presi dal Bayern Monaco,...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Higuain, la foto virale sui social: È irriconoscibile. La 'trasformazione' del 'Pipita' versione Cast Away; Milan-Juve o PSG-Bayern? La verità (triste) che il calcio italiano non vuole accettare.; Higuain a 39 anni: la foto a Miami che ha sorpreso tutti; Juventus-Verona, le foto del match.

Juventus, il flop di Giuntoli riflesso di una società che oggi non sa più chi èNon è bastata una stagione super deludente, il flop del mercato e una Champions League presa per i capelli a Venezia a 20 minuti dalla fine del campionato, grazie. calciomercato.com

Pavan realista: Milan-Juve è la fotografia di un calcio italiano che si rispecchia nella tristezzaMassimo Pavan, giornalista di fede juventina, si è così espresso su Sportitalia su Milan-Juventus: Milan-Juventus è la fotografia di un calcio italiano che ... milannews.it

IL CENTROCAMPISTA PUÒ LASCIARE IN ESTATE Come riportato da Nicolò Schira, Fabio Miretti non è più centrale nei piani della Juventus Il classe '03 potrebbe essere ceduto dai bianconeri già nella prossima finestra di mercato #FabioMiretti #Sp - facebook.com facebook

"Ora immaginate se al posto dell' #Inter ci fosse stata la #Juventus. Possibili designazioni pilotate, arbitri graditi, arbitri sgraditi alla società bianconera, in questo caso le dimissioni del capo degli arbitri. Che cosa sarebbe successo a parti invertite Diciamo x.com