Nel fine settimana, la squadra under 20 della Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Frosinone in una partita in cui ha subito un gol nel recupero finale. La gara si è conclusa con un risultato che ha confermato le difficoltà del team, che ha subito anche nel match precedente una rimonta negli ultimi minuti. La squadra di casa ha trovato il pareggio nel finale, mantenendo immutato il punteggio fino alla fine.

Continua il momento complicato della Juventus U20, che nel weekend non è andata oltre l’1-1 contro il Frosinone di Emanuele Pesoli. Un risultato che pesa, soprattutto per com’è arrivato: vantaggio bianconero, controllo della gara e poi, ancora una volta, la beffa nel recupero. È un copione che si ripete e che racconta bene il momento in cui si trova la squadra bianconera: qualità nel gioco, ma poca concretezza nei momenti decisivi. Bianconeri avanti, poi il pareggio nel finale. La Juventus parte forte e prende fin da subito campo, trovando il vantaggio all’11’: cross di Merola e deviazione sfortunata del capitano del Frosinone Pelosi, che nel tentativo di anticipare Durmisi, batte il proprio portiere.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus U20- Frosinone 1-1: incubo 94?, altra rimonta subita nel finale

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