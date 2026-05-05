Isee sotto i 35mila euro | quali bonus puoi richiedere

Da gravidanzaonline.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se il valore dell’Isee si colloca al di sotto dei 35mila euro, ci sono diverse agevolazioni e bonus a cui si può accedere. Si tratta di un elenco di benefici previsti dalla normativa per le famiglie e le persone con questa soglia di reddito. In questo articolo vengono presentate tutte le possibilità di sostegno economico disponibili per chi rientra in questa fascia.

Hai un Isee sotto i 35mila euro? Ecco tutti i bonus e le agevolazioni alle quali hai diritto. Tutte le agevolazioni con Isee sotto i 35mila euro. Assegno unico universale. Tra i primi “bonus” c’è sicuramente l’ assegno unico universale,   ovvero un sostegno economico per tutte le famiglie che hanno figli a carico e che viene attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni  e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica  del nucleo familiare sulla base dell’Isee presentato, all’ età  e al  numero dei figli, e alle eventuali situazioni di disabilità dei figli. Il bonus asilo nido.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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