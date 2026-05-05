Ipotesi di danno erariale | indagini sull’Arena Santa Giulia costruita per le Olimpiadi invernali

La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un'istruttoria per verificare eventuali danni erariali legati alla costruzione dell’Arena Santa Giulia, realizzata in vista delle Olimpiadi invernali. Le indagini riguardano procedure e spese sostenute durante i lavori, con particolare attenzione ai costi e alle modalità di affidamento dei contratti. Finora non sono stati resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sui risultati delle verifiche in corso.

La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un’istruttoria per ipotesi di danno erariale sull’ Arena Santa Giulia, impianto sportivo polivalente di Milano che – inaugurato a gennaio – ha ospitato i tornei maschile e femminile di hockey su ghiaccio ai Giochi olimpici invernali e quello di hockey su slittino ai successivi Giochi paralimpici invernali. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti gli extra costi per la realizzazione dell’impianto, coperti da finanziamenti pubblici: il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza si è presentato negli uffici del Comune di Milano per acquisire le carte.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ipotesi di danno erariale: indagini sull’Arena Santa Giulia, costruita per le Olimpiadi invernali Notizie correlate Olimpiadi, Corte dei conti indaga sull'Arena Santa Giulia: ipotesi danno erariale per 130 milioni di euroCi sarebbe stato un esborso non previsto dalle casse statali nella volata finale che ha consentito, a pochi giorni dal gong di inizio Olimpiadi... Arena Santa Giulia, il pm della Corte Conti indaga per "danno erariale"La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un'istruttoria per ipotesi di danno erariale sull'Arena Santa Giulia,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Presunto danno erariale da 150 mila euro a Courmayeur: attesa per la sentenza; Intramoenia, 25 citati a giudizio dalla Corte dei Conti per un danno da 1,4 milioni; Patrocinio legale gratuito: nuovi controlli della Guarda di Finanza contro gli utilizzi indebiti; Ecologia Oggi, Corte dei Conti dichiara inammissibile causa da 5 milioni. Guardia di finanza a Palazzo Marino: ipotesi danno erariale per l'arena di hockey delle OlimpiadiA fine febbraio scorso, era emerso da notizie di stampa che Evd Milan Srl, del gruppo Eventim avrebbe richiesto 134 milioni di euro di extra costi rispetto a quelli preventivati, da coprire con fina ... ilgiornale.it Olimpiadi 2026, la Corte dei Conti indaga sull'Arena Hockey: ipotesi di danno erarialeLa Procura regionale della Corte dei Conti lombarda ha aperto un’istruttoria, ipotizzato danno erariale in merito ai costi dell’Arena Santa Giulia di Milano, struttura che ha ospitato le gare di hocke ... rainews.it L’inchiesta della Procura di Roma conferma l'ipotesi di sequestro di persona per la Flotilla: Israele agisce come uno "Stato pirata". Il governo di Benjamin Netanyahu si comporta come un'entità terroristica: rapisce, picchia e tortura attivisti prelevati in acque inte - facebook.com facebook Bocciata l'ipotesi di una sospensione generale del patto di stabilità come chiedeva l'Italia, il ministro dell'Economia Giorgetti insiste per avere almeno una deroga nazionale per far fronte al caro energia. x.com