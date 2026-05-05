Interpello vigili | opportunità a Conca della Campania

A Conca della Campania, è stata annunciata un’opportunità di assunzione a tempo indeterminato per i vigili urbani. Le candidature devono essere presentate entro il 9 maggio tramite la piattaforma ASMEL. La procedura riguarda un interpello volto a selezionare i candidati idonei per il ruolo, con l’obiettivo di coprire una posizione nel corpo di polizia locale del comune.

Assunzione a tempo indeterminato tramite ASMEL: candidature entro il 9 maggio. 05.05.2026 – Il Comune di Conca della Campania (CE) ha attivato un interpello per l’ assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore di vigilanza attraverso l’ Elenco di Idonei ASMEL, con possibilità di candidarsi fino al 9 maggio. La scelta arriva in un momento in cui la Polizia Locale è al centro del dibattito nazionale. Negli ultimi quindici anni gli organici si sono ridotti del 20%, con circa 11mila operatori in meno e ricadute dirette sulla capacità dei Comuni di presidiare il territorio. A fronte di funzioni sempre più ampie, dalla sicurezza urbana alla mobilità, dal controllo del territorio alla gestione delle emergenze, per gli Enti Locali diventa centrale il tema del rafforzamento degli organici.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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