Oggigiorno si parla di un investimento di 50 milioni da parte di Oaktree, destinato a rafforzare la rosa dell’Inter in vista della Champions. Sono stati annunciati nuovi acquisti per il centrocampo, oltre a Jones, mentre la difesa dovrà fare a meno di Sommer, Acerbi e De Vrij. La squadra si prepara a un trasferimento di giocatori e a modifiche nel reparto difensivo per la prossima competizione europea.

? Cosa scoprirai Chi sono i profili per il centrocampo oltre a Jones?. Come cambierà la difesa senza Sommer, Acerbi e De Vrij?. Quanto budget extra può generare la possibile cessione di Bastoni?. Quali nomi della Roma sono nel mirino di Marotta?.? In Breve Budget potenziabile con la vendita di Bastoni al Barcellona.. Obiettivi portieri Vicario, Martinez o Svilar per sostituire Sommer.. Target centrocampo Koné, Ederson o Jones del Liverpool.. Possibili addii di Acerbi, De Vrij e Mkhitaryan a maggio.. Il fondo Oaktree ha messo a disposizione circa 50 milioni di euro per il mercato estivo dell’Inter, una cifra che potrebbe lievitare sensibilmente se si concretasse la cessione di Alessandro Bastoni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, Oaktree mette 50 milioni: nuovi innesti per la Champions

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