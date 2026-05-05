Cristian Chivu ha conquistato lo scudetto alla guida dell'Inter nel suo primo anno come allenatore, stesso risultato ottenuto da José Mourinho nel 2009. Entrambi hanno ottenuto il titolo nella loro prima stagione sulla panchina nerazzurra, portando la squadra alla vittoria in campionato. La comparazione tra i due riguarda solo questa aspetto, senza ulteriori dettagli su metodi o caratteristiche.

Cristian Chivu è riuscito a vincere lo scudetto al primo anno sulla panchina dell'Inter proprio come fece José Mourinho nel 2009. Ma in cosa si somigliano e in cosa si differenziano questi due allenatori? Questa la nostra analisi nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Chivu come Mourinho? Ecco in cosa si somigliano (e in cosa no)

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