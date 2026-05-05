Inizia la 36esima edizione del festival AngelicA

Martedì 5 maggio ha preso il via la 36esima edizione del festival AngelicA, un evento musicale che si svolge in diverse location della città. La manifestazione coinvolge artisti provenienti da sedici Paesi diversi, offrendo un programma ricco e diversificato. La rassegna durerà diverse settimane e comprende concerti, performance e incontri dedicati alla musica di vari generi. L'edizione di quest'anno si presenta come una delle più articolate degli ultimi anni.

Martedì 5 maggio inizia la 36esima edizione di AngelicA. Parliamo di un festival musicale davvero vasto e variegato, con artisti da provenienti da ben sedici differenti Paesi. Si tratta in tutto di quindici concerti in dodici giornate di programmazione (suddivise dal 5 al 30 maggio 2026).Come.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Bologna, il Festival AngelicA sfida i confini con la musica del futuroDal 5 al 30 maggio, la città di Bologna ospiterà la 36ª edizione del Festival AngelicA, un appuntamento che si snoda attraverso 12 giorni di... Ceppaloni, presentata la terza edizione del Festival del LibroTempo di lettura: < 1 minuto Torna a Ceppaloni la terza edizione di FeLiCe – Festival del Libro di Ceppaloni, rassegna dedicata alla promozione della... Contenuti di approfondimento Si parla di: A che ora inizia il Concerto primo maggio 2026: l’orario d’inizio su Rai 3 - TPI; A che ora inizia il Concerto primo maggio 2026 | l’orario d’inizio su Rai 3.