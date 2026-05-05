A Montemarano si piange la scomparsa di Assuntino, un uomo di 34 anni deceduto dopo sei giorni di agonia. L’incidente è avvenuto lo scorso 29 aprile in un’area agricola del paese, dove il giovane era stato trovato gravemente ferito. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulla dinamica dell’incidente, ma le condizioni di Assuntino si sono aggravate fino al decesso avvenuto nei giorni successivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Profondo dolore a Montemarano per la scomparsa di Assuntino, i l 34enne rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto lo scorso 29 aprile. Dopo sei giorni di lotta tra la vita e la morte, il giovane si è spento presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale San Giuseppe Moscati, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era rimasto coinvolto in un grave incidente durante alcune attività lavorative nei campi. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate, rendendo necessario il trasferimento urgente in ospedale e il ricovero in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, purtroppo non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente agricolo, Assuntino muore dopo sei giorni di agonia

Incidente trattore ribaltato nel fosso #tractor #tractorvideo #incident

Notizie correlate

Quartu: muore Riccardo Piras dopo sei giorni di agoniaLa vita di Riccardo Piras, un giovane di 25 anni, si è spezzata dopo una lunga agonia durata sei giorni, a seguito di uno scontro violento tra il suo...

Pauroso incidente in moto, muore al Civile dopo 12 giorni di agoniaSi è spento al Civile di Brescia dopo 12 giorni di agonia: questo il triste destino di Massimiliano Sacchieri, da tutti conosciuto come Macia,...