Incendio nella notte danneggiata auto del sindaco | Lo Stato risponderà

Nella notte, un incendio ha interessato via Matteotti a Villa Castelli, svegliando i residenti del quartiere. La vettura appartenente al primo cittadino è stata gravemente danneggiata dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non ci sono dettagli su cause o eventuali responsabilità, mentre lo stesso sindaco ha dichiarato che lo Stato risponderà.

VILLA CASTELLI - Un incendio ha svegliato nella notte i residenti di via Matteotti a Villa Castelli: ad andare a fuoco l'auto del sindaco, Giovanni Barletta. Si tratta di una Mercedes-Benz Glc, era parcheggiata nei pressi dell'abitazione del primo cittadino. Sul posto vigili del fuoco, giunti dal.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Auto danneggiata nella notte in via Esseneto, pensionato nel mirinoÈ stata trovata con il lunotto posteriore frantumato e altri danni la vettura di un sessantacinquenne di Agrigento, pensionato, parcheggiata nel... Fiamme nella notte: distrutta un’auto, danneggiata una seconda vetturaLIZZANELLO – Sono stati svegliati dal crepitio dei vetri i residenti di via Ugo Foscolo, a Lizzanello dove, nella nottata appena trascorsa, un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio nella notte, danneggiata auto del sindaco: Lo Stato risponderà; Divampano le fiamme nella notte: distrutta un’auto, danneggiata un’altra vettura; Violento incendio nella notte nel Ragusano: sul posto i Vigili del Fuoco, danneggiata una struttura; Incendio nella notte in via Acquaderni: auto danneggiate e un camper distrutto. Villa Castelli (BR), in fiamme l’auto del sindaco nella notteNotte di apprensione a Villa Castelli, nel Brindisino, dove l’auto del sindaco Giovanni Barletta è stata danneggiata da un incendio mentre era parcheggiata vicino alla sua abitazione. Sul posto vigili ... trmtv.it Incendio nella villa abbandonata, paura nella notte. L’intervento dei vigili del fuocoEmpoli, 5 maggio 2026 – Incendio nella notte a Corniola, frazione del comune di Empoli, in una villa abbandonata che si trova nei pressi di via Salaiola. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, dis ... lanazione.it L’incendio è divampato intorno a mezzanotte e mezza e ha interessato materiale destinato al riciclo. Sul posto squadre da Bolzaneto e dalla Centrale con autobotti e carro aria - facebook.com facebook Bosco ferito: le devastanti immagini dal drone dell’incendio del Monte Faeta. Polmone verde in cenere x.com