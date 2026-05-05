Incendio nella notte danneggiata auto del sindaco | Lo Stato risponderà

Da brindisireport.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un incendio ha interessato via Matteotti a Villa Castelli, svegliando i residenti del quartiere. La vettura appartenente al primo cittadino è stata gravemente danneggiata dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non ci sono dettagli su cause o eventuali responsabilità, mentre lo stesso sindaco ha dichiarato che lo Stato risponderà.

VILLA CASTELLI - Un incendio ha svegliato nella notte i residenti di via Matteotti a Villa Castelli: ad andare a fuoco l'auto del sindaco, Giovanni Barletta. Si tratta di una Mercedes-Benz Glc, era parcheggiata nei pressi dell'abitazione del primo cittadino. Sul posto vigili del fuoco, giunti dal.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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