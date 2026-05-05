Ilaria Bianchi ha dichiarato di continuare a gareggiare nei cinquanta farfalla perché le piace ancora nuotare e divertirsi in vasca. La nuotatrice ha vinto il Mondiale nel 2012 e da allora rappresenta uno dei nomi più noti nel panorama del nuoto italiano, in particolare nella specialità della farfalla. La sua carriera è stata caratterizzata da numerose competizioni nazionali e internazionali, consolidando il suo ruolo di figura di rilievo nel settore.

Uno dei volti più importanti del nuoto in Italia, soprattutto nella farfalla, in questo terzo millennio. Ilaria Bianchi è stata protagonista al Bistrot Gastarea di Castel San Pietro Terme in una serata dedicata alla campionessa del mondo in vasca corta nel 2012. Le prime Olimpiadi a Pechino 2008: “Allora, io sono sempre stata una sportiva molto coi piedi per terra. Nel senso che le cose mi succedevano, ma io ho sempre vissuto il momento. Il primo campionato mondiale junior, nel 2006, è stato il primo vero passaggio importante: da lì la situazione è diventata un po’ più seria. In quel momento, infatti, avevo già ottenuto un tempo molto buono per l’Italia, e da lì ho iniziato a sognare davvero la possibilità di partecipare alle Olimpiadi due anni dopo, cosa che fino a quel momento sembrava un po’ irrealizzabile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ilaria Bianchi: “Continuo a fare i 50 farfalla perché mi diverto. Quando vinsi il Mondiale nel 2012…”

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