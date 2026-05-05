il viareggio si prepara con sforzi tieu e purro

Il Viareggio si sta preparando per la finale dei playoff del girone A di Eccellenza Toscana, che si terrà domenica 10 maggio su un campo neutro. La squadra affronterà la Zenith Prato, che ha superato le fasi precedenti con l'apporto di giocatori come Sforzi, Tieu e Purro. La partita si svolgerà in un contesto che coinvolge entrambe le squadre, senza ulteriori dettagli sui motivi o le dinamiche di questa sfida.

Sarà la Zenith Prato l’avversaria del Viareggio in finale playoff del girone A di Eccellenza Toscana domenica prossima (10 maggio) su campo neutro. che potrebbe essere il “Bellucci“ di Agliana (già sede mercoledì scorso della Supercoppa toscana d’Eccellenza vinta 3-2 dalla Lucchese sulla Rondinella Marzocco) che ha un bel fondo in erba naturale. Il Viareggio, in virtù del miglior piazzamento in campionato (2° posto), avrà il vantaggio dei due risultati su tre a disposizione per andare alla fase nazionale: con il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari si andrebbe ai tempi supplementari. e se anche al 120’ ci fosse segno X sarebbero i bianconeri a spuntarla (non ci saranno i rigori).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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