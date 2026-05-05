Il viaggio di un eterno ragazzo | Delio Piccioni espone all' oratorio di San Sebastiano
Dal 9 al 23 maggio, l'oratorio di San Sebastiano presenta la mostra intitolata “Il viaggio di un eterno ragazzo”, curata dall'artista Delio Piccioni. La rassegna espone opere ispirate alle figure fiabesche e alle vicende del Flauto Magico di Mozart, offrendo una panoramica sul suo stile eclettico e originale. La manifestazione si svolge negli spazi dell'oratorio, con ingresso libero per il pubblico.
Dal 9 al 23 maggio l'oratorio di San Sebastiano ospita “Il viaggio di un eterno ragazzo”, la nuova mostra di Delio Piccioni, artista tra i più eclettici ed originali della sua generazione, ispirato alle figure fiabesche ed alle vicende iniziatiche del Flauto Magico di Mozart. Realizzata in.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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