Il Terzo Polo consegnerebbe la città per altri cinque anni al centro sinistra
Recentemente è circolata l’affermazione secondo cui il Terzo Polo potrebbe favorire il prolungamento di altri cinque anni dell’amministrazione di centrosinistra in città. Inoltre, nei giorni scorsi è stato promosso uno slogan che invita a un sit-in europeo previsto per il 9 maggio davanti a Palazzo Moroni, con l’obiettivo di sostenere gli “Stati Uniti d’Europa”.
Nei giorni scorsi è stato rilanciato lo slogan “Prove tecniche di Centro, Forza Italia in piazza con Azione”, riferendosi al sit-in europeo previsto il 9 maggio davanti a Palazzo Moroni a sostegno degli “Stati Uniti d’Europa”. Un’iniziativa che vedrà insieme diverse forze moderate ed europeiste.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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