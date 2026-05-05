Un sarto, incaricato di lavorare alla Casa Bianca, ha raggiunto Roma con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Italia. La sua presenza si inserisce in un contesto di incontri e consultazioni con rappresentanti locali, finalizzati a rinsaldare legami politici e strategici tra i due paesi. La visita fa parte di una missione diplomatica volta a promuovere collaborazioni e scambi tra le due nazioni.

La missione di Marco Rubio a Roma è quella del “sarto della Casa Bianca”, è lui l’inviato per ricucire le relazioni strategiche dell’amministrazione Trump. Il suo compito è tradurre la linea dura del Presidente in posizioni politiche flessibili, smussando gli angoli per rendere possibili compromessi con alleati chiave come l’Italia di Giorgia Meloni e il Vaticano che non ha eserciti ma parla al mondo. Rubio, che arriverà venerdì, non agisce come un semplice messaggero, ma come un interprete dotato di autonomia diplomatica, il suo ruolo è simile a quello che ricopriva Henry Kissinger, consigliere per la Sicurezza Nazionale e Segretario di Stato, il pezzo più importante della scacchiera di Washington.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il sarto di Trump sbarca a Roma

Notizie correlate

Leggi anche: Il Politecnico di Torino sbarca a Roma e apre un hub sulla Cristoforo Colombo

Leggi anche: Nuovi tram a Roma, in arrivo dalla Spagna il primo Urbos: sbarca oggi a Civitavecchia

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il sarto di Trump sbarca a Roma | Libero Quotidiano.it; Giorgia Meloni replica a Trump: L'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni | Libero Quotidiano.it; Personaggi e interpreti di una violenza sistemica; Perché bisogna tutelare Presidente e Guardasigilli | Libero Quotidiano.it.

Trump: Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio. Schlein: Solidale con premierGiorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Il presidente americano Donald Trump, parlando al telefono con Il Corriere della Sera, lancia un duro attacco contro la premier ... tg24.sky.it

La dismisura di Trump contro il PapaEra inevitabile. La dismisura di Trump doveva prima o poi scontrarsi contro una misura. Anche se l’elenco dei suoi nemici e dei suoi critici (che per lui sono la stessa cosa) è ormai lunghissimo, il ... repubblica.it

Il bilancio dal ‘Liberation day’ a oggi. Più incertezza, obiettivi mancati ed Europa lumaca Leggi l'articolo #Trump - facebook.com facebook

L’Unione europea prende schiaffi da Trump e non reagisce. Ursula von der Leyen ha deciso di non commentare i dazi al 25% imposti ad auto e camion fabbricati in Europa in palese violazione dei già pessimi accordi siglati in Scozia. #M5S #Europa @M5S_E x.com