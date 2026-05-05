Il tecnico della Reggiana ha dichiarato che la squadra deve vincere contro la Sampdoria per continuare a sperare nella salvezza. Attualmente, i granata sono fermi a 34 punti e dipendono dai risultati di altre squadre: lo Spezia contro il Pescara e il Catanzaro contro il Bari. La classifica avulsa tra le squadre coinvolte li vede in vantaggio rispetto allo Spezia. La partita contro i liguri rappresenta un'occasione chiave per la squadra.

La Reggiana, a quota 34 punti, per alimentare le speranze di salvezza dovrà assolutamente battere la Sampdoria, sperare in una vittoria dello Spezia contro il Pescara (i granata sono in vantaggio nella classifica avulsa con i bianchi) e nel successo del Catanzaro sul Bari. Mister Pierpaolo Bisoli, dopo la sconfitta nel derby con il Modena, non ha lesinato parole di incoraggiamento: "Se ci crede lo Spezia, dobbiamo farlo anche noi. C’è ancora una piccola fiammella, un cinque per cento di possibilità di andare ai play-out. Ovvio che il nostro destino non dipenderà più solo da noi. Noi dovremo vincere con la Sampdoria e poi vedremo cosa accadrà. Da quando sono arrivato abbiamo sempre giocato partite con l’acqua alla gola, si perde la lucidità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il punto di vista della Reggiana. Mister Bisoli alimenta la fiammella: "Dobbiamo battere la Sampdoria»

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