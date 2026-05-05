Il Portello da scoprire percorso per famiglie

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 16 si terrà un incontro dedicato alle famiglie con bambini tra i 6 e i 10 anni, nel quadro della rassegna Portello Segreto 2026. L’evento propone un percorso tra storie e tesori nascosti nel quartiere del Portello, offrendo l’opportunità di vedere la zona di Padova con occhi diversi. È il primo appuntamento di una serie di iniziative pensate per esplorare e scoprire il territorio locale.

Portello Segreto 2026Primo appuntamento della rassegna, il primo passo per iniziare a vedere Padova con occhi diversiIL PORTELLO DA SCOPRIREPercorso per famiglie tra storie e tesori nascosti– Incontro dedicato a famiglie con bambini (6–10 anni) –Sabato 9 maggio 2026 – ore 16.Ogni città nasconde.🔗 Leggi su Padovaoggi.it The Moment Artemis II Broke Apollo 13's Distance Record Notizie correlate «Il Portello non è solo mala movida, ma un quartiere che sa da che parte stare»In occasione della Giornata della Liberazione, ieri 25 aprile, Circolo Blow Up e le associazioni studentesche Udu e Rete degli Studenti Medi hanno... Dantedì a Firenze, al Museo Casa di Dante percorso gratuito per scoprire le figure femminili del poetaFirenze, 23 marzo 2026 - Gemma Donati, moglie di Dante, Bella degli Abati, madre e riferimento familiare, e Francesca da Rimini, figura simbolo della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Portello da scoprire, percorso per famiglie il 9 maggio 2026; Portello segreto. La città invisibile – Visita guidata per famiglie; Via Portello dimenticata: Strada al buio, così aumentano i furti. Ci sentiamo cittadini di serie D; Fatture da 100 milioni, lavori lasciati a metà: l'inchiesta per truffa sul superbonus in trenta condomini. Il Portello da scoprire, percorso per famiglieSabato 9 maggio 2026 – ore 16. Si parte dal cuore del quartiere Portello, davanti alla Porta e all’antico porto fluviale, uno dei luoghi più significativi della storia di Padova. Qui prende forma la p ... padovaoggi.it Torna Portello segreto 2026, la rassegna culturale dedicata alla città invisibileDa maggio a luglio incontri, visite guidate ed eventi al Portello per riscoprire la storia nascosta della città ... padovaoggi.it Maya Fedeli segnala: "Alberi infestati da Takahashia japonica al Parco Portello" https://www.partecipami.it/infodiscs/view/44467 su #Mappiamo e #salviamo gli #alberi di #Milano dalla #TakahashiaJaponica https://www.partecipami.it/salviamoglialberi - facebook.com facebook