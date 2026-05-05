Il mese di maggio tra fertilità devozione e lavoro nei campi

Il 13 maggio alle 21 si terrà alla Casa Museo Dino Coltro l'incontro mensile organizzato dall'Ecomuseo Aquae Planae, ultima occasione prima della pausa estiva. La serata si inserisce in un periodo caratterizzato da temi legati alla fertilità, alla devozione e al lavoro nei campi, elementi che riflettono le tradizioni e le attività della comunità locale. L’evento offrirà l’opportunità di approfondire questi aspetti attraverso testimonianze e approfondimenti legati all’ambiente e alla storia del territorio.

Ultima esperienza prima della pausa estiva con l'incontro mensile di Ecomuseo Aquae Planae alla Casa Museo Dino Coltro mercoledì 13 maggio alle 21.00.Al centro l’interpretazione del mese di maggio come apice simbolico di fertilità e speranza: si analizzeranno l’albero di maggio e la cuccagna come.🔗 Leggi su Veronasera.it

The Ninth Legion & The Voynich Code | Deep Sleep History Documentary

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