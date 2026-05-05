Il sequel del film sulla moda, interpretato da attori come Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt, riprende la narrazione con nuove battute che si aggiungono alle citazioni più famose della pellicola originale. Le scene mostrano momenti in cui i personaggi pronunciano frasi che sono diventate iconiche, offrendo uno sguardo sulle dinamiche tra i protagonisti e le loro battute più memorabili. Il film mantiene l’attenzione su temi legati al mondo della moda e alle interazioni tra i personaggi principali.

Esattamente vent’anni dopo, Il diavolo veste Prada 2 inizia con Andy, ora affermata giornalista, ricevere la notizia che tutta la sua redazione è stata licenziata in tronco e senza preavviso: l’ennesimo colpo a un settore, quello dell'editoria, inesorabilmente in crisi. Anche Miranda lo è, la sua influenza messa in discussione, la sua autorità minata, i suoi modi bruschi denunciati alle risorse umane. Il sequel racconta infatti tutta un’altra storia: quella di un mondo che sta perdendo il suo glamour sotto il peso del declino della carta stampata, quello di un ambiente per il quale non vale più la frase «tutti vogliono essere noi»,...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Diavolo veste Prada 1 e 2, le migliori citazioni

Il Diavolo Veste Prada 2 | Dal 29 Aprile al Cinema

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