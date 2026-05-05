Un tennista di livello internazionale, attualmente al numero 21 del ranking mondiale, condivide le sue impressioni e motivazioni in un diario. Racconta l’emozione di partecipare a un torneo a Roma e spiega i motivi alla base della sua scelta di rappresentare l’Italia. Le sue parole riflettono una connessione personale con il Paese e il desiderio di vivere questa esperienza nel contesto di un evento importante.

In quest’età dell’oro del tennis italiano, abbiamo la fortuna di poter contare su diversi top player accanto a Jannik Sinner: atleti, ragazzi che hanno molto da dire. Come Luciano Darderi, 24 anni, numero 20 del mondo, argentino di nascita, ma italiano di formazione. Gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua vita nel circuito e ha accettato. Qui le puntate precedenti: prima; seconda; terza; quarta. Inutile nascondersi. Le ultime tappe del tour sono state deludenti. Ho iniziato benissimo l’anno e, dopo la vittoria a Santiago, mi sono ritrovato numero 18 del mondo. Il top 20 era un obiettivo per il 2026, non qualcosa che sarebbe arrivato così presto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il diario di Darderi: "Roma, il torneo dei sogni. Vi spiego perché ho scelto di giocare per l'Italia"

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