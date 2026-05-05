I poliziotti seguono il ' giro' dei clienti e arrestano un 22enne | gli trovano il ' tesoro' di cocaina e hashish

Gli agenti hanno monitorato un via vai sospetto tra alcuni palazzi di via Paolo Segneri a Milano, notando un movimento frequente di persone. Dopo aver fermato un giovane di 22 anni per un controllo, hanno perquisito un appartamento che risultava essere un deposito di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni sono stati trovati e sequestrati quantitativi di cocaina e hashish.

Un viavai sospetto tra i palazzi di via Paolo Segneri, a Milano. Il controllo a un cliente e poi la perquisizione nell'appartamento trasformato in un magazzino della droga. Si è conclusa con le manette ai polsi la serata di un italiano di 22 anni, arrestato lunedì dagli agenti del Commissariato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Genzano di Roma. In casa avevano hashish, cocaina e oltre 5mila euro in contanti. I Carabinieri arrestano un 24enne di Albano e una 22enne di AnzioCronache Cittadine GENZANO DI ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 24enne originario di Albano Laziale e...

"Cocaina e hashish nascosti in un deposito segreto": resta in carcere il 22enne arrestatoL'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, il giudice ha convalidato il fermo ed ha disposto la misura cautelare Resta in carcere, al...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Turate, i poliziotti seguono i clienti e arrivano agli spacciatori. Due arresti nei boschi; Tante soste con l’auto, la busta nascosta in fretta, la fuga e i 21mila euro sotto il divano: arrestato; Tante soste con l’auto, la busta nascosta in fretta, la fuga e i 21.000 sotto il divano: arrestato; Attentato a Trump, la missione di Cole Tomas Allen: il viaggio di 60 ore in treno, il check-in (regolare) in hotel.

I poliziotti seguono il 'giro' dei clienti e arrestano un 22enne: gli trovano il 'tesoro' di cocaina e hashishUn viavai sospetto tra i palazzi di via Paolo Segneri, a Milano. Il controllo a un cliente e poi la perquisizione nell'appartamento trasformato in un magazzino della droga. Si è conclusa con le manett ... milanotoday.it

Turate, i poliziotti seguono i clienti e arrivano agli spacciatori. Due arresti nei boschiTurate, spaccio nei boschi arrestati due magrebini irregolari di 42 e 33 anni. Sequestrati cocaina, hashish e oppiacei. Nella giornata di venerdì la Squadra Mobile di Como ha organizzato un blitz dopo ... espansionetv.it

Gli agenti seguono un 30enne sospetto da viale IV Novembre a corso Piave: recuperata refurtiva e accertate violazioni https://www.estense.com/2026/1189613/fermato-dopo-uno-spinello-scoperto-con-tablet-rubato-e-ordine-di-espulsione/ - facebook.com facebook