I Baskérs non mollano Rivincita domani in gara2

I Baskérs Forlimpopoli affrontano domani la seconda partita dopo aver perso la prima contro il Basket Club Lucca con il punteggio di 81-67. La gara si è svolta con un punteggio molto equilibrato nel primo tempo, con i parziali di 22-23 e 40-38, prima di un allungo nel secondo tempo che ha portato il punteggio finale. La squadra cerca di reagire alla sconfitta e di pareggiare la serie.

Non basta una prova gagliarda ai Baskérs Forlimpopoli per sbancare il campo del Basket Club Lucca: 81-67 (parziali 22-23; 40-38; 69-48) è il finale di una gara1 in equilibrio per tutto il primo tempo. Nella ripresa, però, la formazione toscana ha fatto valere quella forza che le ha permesso di chiudere al primo posto nel girone C del campionato di serie B Interregionale. E dire che, in avvio, gli artusiani sembravano essere partiti con il passo giusto, subito avanti per 4-9 e capaci di rispondere alla prima folata locale affidata a Drocker, grazie al duo Vico-Jonas Bracci. Addirittura, nel secondo quarto, i ragazzi di coach Tumidei trovano la forza di fare un break di 5-13, che vale il 29-36 suggellato dalla tripla di Antonio Brighi (nella foto).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I Baskérs non mollano. Rivincita domani in gara2 Notizie correlate Sella pronta alla rivincita. Domani la sorpresa MestreDopo la sosta per la finestra Fiba per le nazionali, torna in campo la Sella Cento che domani alle 20,30 alla Baltur Arena affronterà la Gemini... Leggi anche: Basket serie C. Angels, impresa bis in gara2. Robur Osimo spazzata via Contenuti e approfondimenti Si parla di: I Baskérs non mollano. Rivincita domani in gara2. I Baskérs non mollano. Rivincita domani in gara2Basket B Interregionale A Lucca primo tempo equilibrato, pagano il 3° quarto ... msn.com Baskérs, cuore e orgoglio non bastano: Lucca colpisce in Gara 1L'appuntamento con la storia è fissato per mercoledì: al PalaGiorgini, davanti al caldissimo pubblico di casa, i Galletti cercheranno il punto del pareggio per riportare la serie in Toscana e giocarsi ... forlitoday.it