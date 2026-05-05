I bambini si disegnano baffi finti per entrare nei siti per adulti | i dati di Internet Matters in UK

Un sondaggio condotto da Internet Matters nel Regno Unito evidenzia come diversi bambini abbiano utilizzato dei baffi finti disegnati sul volto per aggirare i controlli e accedere ai siti per adulti. I dati mostrano che questa strategia viene adottata da alcuni minori per entrare in contenuti che di norma sono vietati alla loro età. La questione riguarda la facilità con cui i giovani riescono a trovare metodi alternativi per navigare in ambienti non adatti a loro.

Secondo un sondaggio pubblicato da Internet Matters, molti bambini del Regno Unito hanno trovato un modo per accedere ai siti per adulti. Uno di questi è disegnarsi baffi finti. Nel Regno Unito i controlli sono più stringenti dopo l'introduzione dell'Online Safety Act. Parliamo di una legge, in vigore dal 25 luglio, che rende più stringenti i controlli sull'età di chi accede ai siti internet.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Uk Eta per entrare in Regno Unito, via all’obbligo dal 25 febbraio: come si ottiene il vistoA partire da oggi 25 febbraio 2026, chi vuole recarsi nel Regno Unito dall'Italia dovrà munirsi dell'Eta, l'Electronic travel... Corsi online e materiali didattici su Internet, usati dal 33% degli utenti Internet UE. Italia sotto la media. I datiNel 2024 il 33% degli utenti Internet dell’Unione europea ha dichiarato di aver seguito un corso online o di aver utilizzato materiali di...