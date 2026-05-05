Ha vinto un bando da 432 milioni di euro entra in servizio l' operatore con 11 rimorchiatori al porto

Un nuovo concessionario per il servizio di rimorchio nel porto di Ravenna ha iniziato le operazioni, dopo aver vinto un bando da 432 milioni di euro. Il processo amministrativo, avviato nel 2022, si è concluso con l’ingresso in servizio dell’operatore, che dispone di undici rimorchiatori. La conclusione di questa fase segna l’avvio di un nuovo assetto gestionale per le attività portuali della zona.

È entrato in servizio il nuovo concessionario del servizio di rimorchio nel porto di Ravenna, Sers, al termine di un percorso amministrativo avviato nel 2022. Il procedimento per conto della Capitaneria di Porto si è svolto con la collaborazione dell’Autorità di sistema portuale del Mare.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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