Guerra in Iran navi in fiamme nel porto di Vaezi Teheran | Colloqui fanno progressi

Nella giornata del 5 maggio 2026, sono state segnalate navi in fiamme nel porto di Vaezi, in Iran, mentre le autorità di Teheran hanno comunicato che i colloqui internazionali stanno facendo progressi. Nel frattempo, nella regione di Hormuz, è stata avviata l’operazione militare americana chiamata Project Freedom, con l’obiettivo di garantire la libertà di navigazione nel Golfo. La situazione rimane tesa, con crescenti interventi delle forze statunitensi.

Roma, 5 maggio 2026 – Sale la tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Usa sostengono di aver aperto “un corridoio” per garantire il passaggio sicuro nello Stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Ieri l’Iran ha annunciato di aver lanciato 2 missili verso una fregata Usa che stava entrando nello stretto costringendola a cambiare rotta mentre una petroliera emiratina è stata colpita da droni iraniani. https:www.quotidiano.netvideoesteritrump-libereremo-le-navi-a-hormuz-liran-no-a-interferenze-eopfks26 Ma se da un lato...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Iran, navi in fiamme nel porto di Vaezi. Teheran: “Colloqui fanno progressi” Notizie correlate Iran, la guerra in diretta: Teheran conferma la chiusura di Hormuz: “Progressi nei colloqui con gli USA ma accordo ancora lontano”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi domenica 19 aprile: i Pasdaran conferma la nuova chiusura dello Stretto... Leggi anche: Iran, terminato il secondo round di colloqui con gli Usa a Ginevra. Teheran: “Progressi” Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’Iran ha lanciato missili e droni sui paesi del Golfo; Medio Oriente, in fiamme una nave sudcoreana dopo un'esplosione nello Stretto di Hormuz- LIVEBLOG; Petrolio Iran, quanto incide il blocco navale nel Golfo su produzione ed export? I DATI; Telefonata Trump-Putin su Iran e nucleare. Sumud Flottilla intercettata al largo di Creta. Le notizie del 4 maggio sulla crisi in IranLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump annuncia operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto ... fanpage.it Iran fa fuoco contro una nave da guerra Usa nello Stretto. Droni su una petroliera degli Emirati. In fiamme cargo di Seul. Ma Washington insiste: Aperto un corridoio libero ...Trump ha annunciato che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz ... quotidiano.net Guerra Iran, la diretta di oggi. - facebook.com facebook #Iran, le notizie più importanti del 5 maggio sulla guerra La diretta askanews x.com