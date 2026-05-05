Guerra in Iran navi in fiamme nel porto di Vaezi Teheran | Colloqui fanno progressi Usa | Aperto un passaggio a Hormuz

Nella giornata del 5 maggio 2026, nel porto di Vaezi si sono verificati incendi su alcune navi, secondo fonti locali. Teheran ha dichiarato che i colloqui in corso stanno portando a progressi, mentre gli Stati Uniti hanno annunciato di aver aperto un passaggio strategico nello stretto di Hormuz. La regione registra un aumento delle tensioni con l’avvio dell’operazione americana Project Freedom, finalizzata a garantire la libertà di navigazione nella zona.

Roma, 5 maggio 2026 – Sale la tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Usa sostengono di aver aperto “un corridoio” per garantire il passaggio sicuro nello Stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Ieri l’Iran ha annunciato di aver lanciato 2 missili verso una fregata Usa che stava entrando nello stretto costringendola a cambiare rotta mentre una petroliera emiratina è stata colpita da droni iraniani. https:www.quotidiano.netvideoesteritrump-libereremo-le-navi-a-hormuz-liran-no-a-interferenze-eopfks26 Ma se da un lato...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Iran, navi in fiamme nel porto di Vaezi. Teheran: “Colloqui fanno progressi”. Usa: “Aperto un passaggio a Hormuz” Notizie correlate Guerra in Iran, navi in fiamme nel porto di Vaezi. Teheran: “Colloqui fanno progressi”Roma, 5 maggio 2026 – Sale la tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Iran, la guerra in diretta: Teheran conferma la chiusura di Hormuz: “Progressi nei colloqui con gli USA ma accordo ancora lontano”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi domenica 19 aprile: i Pasdaran conferma la nuova chiusura dello Stretto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’Iran ha lanciato missili e droni sui paesi del Golfo; Medio Oriente, in fiamme una nave sudcoreana dopo un'esplosione nello Stretto di Hormuz- LIVEBLOG; Iran-Usa, tregua finita? Segnali di guerra, la minaccia di Trump: Teheran sparirà; Telefonata Trump-Putin su Iran e nucleare. Sumud Flottilla intercettata al largo di Creta. Guerra in Iran, navi in fiamme nel porto di Vaezi. Teheran: Colloqui fanno progressiRoma, 5 maggio 2026 – Sale la tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di ... quotidiano.net Le notizie del 4 maggio sulla crisi in IranLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump annuncia operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto ... fanpage.it Oltre due mesi di guerra, aumenta tutto: per i sardi stangata da 40 milioni x.com Segui il live: https://www.ilsole24ore.com/art/guerra-ultime-notizie-battaglia-hormuz-usa-aprono-corridoio-iran-smentisce-AIU8oCsC #MedioOriente #Hormuz #Iran #Usa #IlSole24Ore - facebook.com facebook