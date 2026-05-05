Graduatorie ATA 24 mesi chiarimenti operativi per non sbagliare Il Punto di Bartolo Cozzolino

Durante la trasmissione Question Time, condotta da Andrea Carlino, Bartolo Cozzolino ha fornito chiarimenti dettagliati riguardo alle procedure operative per le graduatorie ATA relative ai 24 mesi. Sono state illustrate le modalità di compilazione e i passaggi necessari per evitare errori nella presentazione delle domande. Le indicazioni si rivolgono a chi intende aggiornare o inserire nuove posizioni nelle graduatorie in vista delle prossime scadenze.

In apertura, Cozzolino ha richiamato il calendario fissato dall’amministrazione: “siamo nella fase operativa . il termine fissato per la chiusura è il 19 maggio”, dopo la pubblicazione dei bandi regionali entro il 21 aprile. La finestra per presentare le domande, ha ricordato, si colloca tra il 28 aprile e il 19 maggio, in continuità con le tempistiche degli anni precedenti. La nota ministeriale, indirizzata agli Uffici scolastici regionali, ha fornito istruzioni uniformi sia per la pubblicazione dei bandi sia per la gestione delle procedure. Un passaggio che, secondo quanto emerso nel confronto, punta a ridurre le incertezze applicative registrate nelle tornate precedenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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