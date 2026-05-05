La Bardiani Csf 7 Saber si prepara a partecipare alla 44ª edizione del Giro d’Italia, che sta per iniziare. La squadra ha annunciato l’obiettivo di conquistare una vittoria di tappa durante la corsa. La squadra reggiana è pronta a scendere in strada con i propri atleti e a competere lungo le tappe previste nel percorso.

Il conto alla rovescia per l’inizio del Giro d’Italia è iniziato e la Bardiani Csf 7 Saber punta il 44 sulla roulette del pedale: per la formazione reggiana si tratta infatti della 44ª presenza alla corsa rosa. Una partecipazione che unisce continuità, aspettative e il progetto di imprese corsare lungo lo Stivale. Il via l’8 maggio in Bulgaria, a Nesseber, il finale a Roma il 31 maggio, dopo 21 tappe per un totale di 3.500 chilometri vissuti tra salite dolomitiche, cronometro, volate e fughe per la vittoria. "Il Giro d’Italia è sempre un appuntamento molto importante per noi. Portiamo una squadra giovane, con la voglia di mettersi in mostra. Cercheremo di essere presenti nelle fughe significative e di cogliere tutte le occasioni, soprattutto nelle tappe più aperte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giro, la Bardiani Csf 7 Saber è pronta: "Puntiamo a una vittoria di tappa"

Notizie correlate

Giro di Turchia 2026, Davide Ballerini ritrova la vittoria nella settima tappaSventola la bandiera italiana nella settima tappa del Giro di Turchia e lo fa grazie a Davide Ballerini, che ritrova la vittoria oltre tre anni dopo...

Leggi anche: Roma ospiterà la tappa conclusiva del Giro d'Italia 2026: "È la vittoria della nostra città"

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Giro, la Bardiani Csf 7 Saber è pronta: Puntiamo a una vittoria di tappa; Bardiani CSF: ecco gli 8 corridori per il Giro d’Italia 2026; BARDIANI-CSF 7 SABER. TSVETKOV SUL PODIO AL GIRO DI TURCHIA; Giro d’Italia, la Bardiani convoca Filippo Turconi: sarà l’unico varesotto al via.

Giro, la Bardiani Csf 7 Saber è pronta: Puntiamo a una vittoria di tappaCiclismo, la squadra di Bruno Reverberi schiera 8 giovani corridori nella sua 44ª partecipazione alla corsa rosa ... ilrestodelcarlino.it

Giro d’Italia, la Bardiani convoca Filippo Turconi: sarà l’unico varesotto al viaIl giovane bustocco è nella lista ufficiale della Bardiani-CSF, squadra alla ricerca di una vittoria che manca dal 2016. Scelte d'esperienza per la Polti-VisitMalta: Maestri sarà il capitano, Cresciol ... varesenews.it

Bardiani CSF 7Saber Giro d'Italia Lineup - facebook.com facebook

#GirodItalia / Les 8 coureurs de la Bardiani CSF 7 Saber : MAGLI Filippo MARCELLUSI Martin PALETTI Luca ROJAS Vicente TAROZZI Manuele TURCONI Filippo TSVETKOV Nikita ZANONCELLO Enrico x.com