Mancano pochi mesi alla partenza del Giro d’Italia 2026, che quest’anno prenderà il via dalla Bulgaria, con la prima tappa a Nessebar. Si tratta della 109ª edizione della corsa ciclistica, che quest’anno si preannuncia ricca di sorprese e con alcuni outsider pronti a inserirsi nella lotta per la classifica generale. La gara si svilupperà su diversi percorsi e tappe che attraverseranno varie regioni, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

La Grande Partenza del Giro d’Italia 2026 si avvicina. Scatterà dalla Bulgaria, precisamente da Nessebar, l’edizione numero 109 della Corsa Rosa. Un grandissimo favorito, Jonas Vingegaard, lo sfidante e speranza azzurra, Giulio Pellizzari e poi tanti possibili outsiders per provare ad andare a caccia del podio (con il Trofeo Senza Fine che sembra già assegnato al danese). Con Joao Almeida fuori gioco la UAE Team Emirates – XRG si affida ad un corridore esperto come Adam Yates. Il britannico classe 1992 vuole ripetere l’impresa compiuta nel 2025 dal gemello Simon, che clamorosamente riuscì a portare a casa il successo. Non sarà facile, l’obiettivo è sicuramente quello di avvicinare la top-5.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: outsider e possibili sorprese per la classifica generale

GIRO D’ITALIA 2026 Guida Completa, Favoriti e Analisi Percorso

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