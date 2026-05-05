Giornata di Formazione | Il Nuovo Sistema di Asilo Europeo
Sabato 9 maggio 2026, a partire dalle 10 del mattino, si terrà presso Casa Betania a Catania un corso di formazione dedicato al nuovo sistema di asilo politico europeo. L’evento, promosso dall’associazione Volontar-io, si concentrerà sulle modalità di gestione delle richieste di protezione internazionale e sulle novità introdotte dalle recenti norme comunitarie. La giornata prevede interventi di esperti e momenti di confronto con i partecipanti.
Sabato 9 Maggio 2026 – a partire dalle ore 10.00 – presso Casa Betania, via Raciti, 2, Catania, si svolgerà il corso di Formazione “Il Nuovo Sistema di Asilo Politico”, organizzato da Volontar-io. Il progetto Volontar-Io è il nuovo progetto smart di volontariato in Sicilia che nasce dalla volontà di tre realtà laiche: Centro Astalli Palermo, Centro Astalli Catania e Arrupe. Una piattaforma online agevole e fruibile da tutti che mette direttamente in contatto i Centri che si occupano di sostenere gli immigrati e i rifugiati politici nel percorso di integrazione sociale e chi vuole dedicare parte del suo tempo a questa causa. Il motto del progetto è: Non basta far del bene, bisogna farlo bene.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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