Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 35ª giornata | i malus al Fantacampionato

Nella 35ª giornata di campionato, diversi giocatori e allenatori sono stati ammoniti o espulsi durante le partite. Di seguito si presenta un elenco dettagliato di chi ha ricevuto cartellini nel corso delle gare, con indicazioni sui provvedimenti disciplinari comminati. L’attenzione si concentra sui provvedimenti presi sul campo, senza analisi o commenti sulle motivazioni.

La 35ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga della Roma sulla Fiorentina. Il prossimo turno si aprirà venerdì 8 maggio, alle 20.45, con Torino-Sassuolo. Ma prima di pensare alla prossima formazione da schierare, ecco l'elenco completo dei giocatori e degli allenatori sanzionati, tra ammonizioni ed espulsioni, nella giornata appena terminata al Fantacampionato Gazzetta. Ederson, Krstovic (Atalanta); Helland, Castro (Bologna); Adopo (Cagliari); Ramon, (Como); Barbieri (Cremonese); Pongracic, Parisi (Fiorentina); Amorim (Genoa); Zielinski (Inter); Locatelli (Juventus); Provstgaard, Tavares (Lazio); Cheddira,...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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