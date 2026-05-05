A Lipsia, in Germania, un'auto si è immessa sulla folla nel centro cittadino, causando due decessi e venti feriti, di cui tre in modo grave. L'incidente è avvenuto in un'area frequentata da pedoni, e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. La polizia ha collaborato con i servizi di emergenza per soccorrere le persone coinvolte.

Due morti e tre feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un’auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino. L’incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. All’improvviso, la ricerca di un’ordinaria felicità viene spezzata dal rombo di un motore che accelera: intono alle 16:45 di ieri, una Volkswagen Taigo piomba sui passanti. La corsa dell’auto si arresta dopo 500 metri: a terra, due morti e altrettanti feriti gravi a cui, secondo un primo bilancio, se ne aggiungono otto-venti in varie condizioni Secondo il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, è stato arrestato il conducente dell’auto lanciata sui pedoni nel centro della città, provocando almeno due morti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Germania, auto sulla folla a Lipsia: 2 morti e 20 feriti

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