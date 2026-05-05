Garlasco Sempio verso il processo | pensate sia giusto?

A Garlasco si avvicina la fase processuale per l’indagine su Sempio, con la decisione di procedere che si avvicina. La questura ha confermato che il procedimento legale è stato avviato e che si svolgerà nelle prossime settimane. La notizia ha suscitato reazioni divise tra chi sostiene la necessità di un processo e chi esprime dubbi sulla sua opportunità. La discussione pubblica si concentra sulla validità delle accuse e sui prossimi passaggi giudiziari.

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, Sempio verso il processo: pensate sia giusto? Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente Notizie correlate Garlasco, si va verso il processo. Tutti gli elementi su Andrea SempioUn rimescolamento di carte ha (almeno in parte) riscritto molte delle false certezze di cui il delitto di Garlasco viveva (o fingeva di vivere). “Revisione per Stasi, Sempio a processo”. Terremoto Garlasco, clamoroso!Il caso del delitto di Garlasco torna a muoversi, e lo fa con un possibile colpo di scena. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco, Stasi verso la revisione e Sempio verso il processo: cosa sta succedendo; Delitto Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza; Sempio, la carta coperta dei pm e quell’odio verso Chiara. Garlasco, lo strano destino di Sempio e Marco Poggi. E il movente sessuale menzionato dalle Cappa già nel 2007Doppia convocazione in tribunale, davanti ai magistrati della procura di Pavia, per i due vecchi amici. Nel frattempo, riesumata un'intervista del 2007 a Paola Cappa. Il caso Garlasco al giro di boa ... panorama.it Garlasco, chi è davvero Andrea Sempio: tra sospetti e ossessioniL'unico indagato per il delitto di Garlasco frequentava un forum per seduttori. Il 6 maggio il fatidico appuntamento in Procura ... panorama.it Garlasco, Andrea Sempio non risponderà: "Prima la perizia psicologica". Salta l'interrogatorio. - facebook.com facebook Caso #Garlasco. Saranno sentite come persone informate sui fatti, le gemelle #Cappa, cugine di #ChiaraPoggi. Domani, toccherà a #MarcoPoggi, fratello della vittima x.com