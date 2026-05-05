Garlasco la chat sul forum dei seduttori | Chi vi attizza? E Sempio risponde | La Meloni

Il 30 marzo 2016, un utente di un forum dedicato ai seduttori ha posto una domanda semplice: «Chi vi attizza?». Risposta inaspettata arriva da un altro partecipante che, senza mezzi termini, ha scritto: «La Meloni». La conversazione ha attirato l’attenzione e si inserisce in un contesto più ampio di discussioni online su temi politici e personali, con i commenti che continuano a fare discutere.

Una domanda come tante, una risposta che spiazza. La domanda la fa, il 30 Marzo 2016, un utente del forum “italianseduction” chiamato “IlConteMascetti”: «E voi? C’è qualche caratteristica fisica o mentale che vi fa questo effetto? Intendo caratteristiche non banali, quindi astenersi tette, culi e faccine d’angelo». La risposta la dà Andrea Sempio nascosto dietro il nickname “Andreas”: «la Meloni». La discussione sul forum. L’effetto a cui fa riferimento IlConteMascetti è quello che lui definisce “Complesso della Littizzetto” e che spiega così: «Io soffro di quello che chiamo “Complesso della Littizzetto”, non nel senso che vorrei lavorare con Fazio.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio in un forum online per seduttori. Mercoledì davanti ai pmPAVIA – Andrea Sempio sarebbe stato un utente del blog per seduttori ‘Italian Seduction Club’ con il nickname di ‘Andrea S’ dove avrebbe postato... Delitto di Garlasco, Sempio “ossessionato” da una ragazza: ecco i suoi post su un forum di “seduttori”Spuntano oltre 3 mila post che Andrea Sempio indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco potrebbe aver pubblicato con il nickname Andreas sul... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mattino Cinque: Garlasco, le chat di Sempio su un forum di seduzione Video; Delitto Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco, i pm accelerano: in procura le sorelle Cappa poi tocca al fratello di Chiara, Marco Poggi. Garlasco, nuove chat di Sempio rivelano dettagli inediti sulla presunta ossessione per il dominio maschileLe chat online di Andrea Sempio riaccendono il caso Garlasco Le indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco tornano al centro dell’attenzione dop ... assodigitale.it Garlasco in Tv, Sempio non parla e Cataliotti ‘spegne’ i messaggi sul forum: Nessun legame con omicidio. Ma Panicucci sbotta: GravissimiMattino Cinque ha dedicato ampio spazio a Garlasco martedì 5 maggio 2026, Sempio non risponderà al PM domani, fanno discutere i suoi messaggi trovati in un forum ... libero.it Cronaca. Delitto Garlasco, terminata la deposizione di Paola Cappa. Ora tocca a Stefania - facebook.com facebook A #Farwest su #Rai3 il delitto di #Garlasco tra nuove verità e circo mediatico VIDEO x.com